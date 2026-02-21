Im zweiten Teil der Dokumentation geht es um den verdeckten Krieg zwischen Israel und Iran und das Risiko der Eskalation. Er ist bestimmt durch gezielte Waffengewalt und Angriffe auf diplomatischer Ebene im Spannungsfeld zwischen Jerusalem, Teheran und Washington.

Im Fokus: Mossad und iranische Revolutionsgarden

Im Zentrum des zweiten Teils der Hintergrund-Dokumentation von US-Reporter James Jacoby stehen die Aktivitäten des israelischen Geheimdienstes Mossad und der iranischen Revolutionsgarden. Zu ihrem Repertoire gehören Angriffe auf Atomanlagen, die Ermordung hochrangiger Wissenschaftler, die gezielte Zerstörung strategischer Infrastruktur und digitale Angriffe auf kritische Systeme.



Dabei haben sie häufig internationale Beteiligung oder stille Unterstützung durch Verbündete. Eine besondere Rolle spielen die USA. Israels wichtigster Verbündeter hat allerdings seine eigene strategische Agenda. Das Verhältnis der beiden Länder schwankt je nach US-Regierung. Während einige US-Präsidenten Israels harten Kurs gegenüber Iran unterstützen, versuchen andere – wie Barack Obama –, den Konflikt durch Diplomatie zu entschärfen, etwa im Rahmen des Atomabkommens von 2015.

Ein Konflikt mit globaler Dimension

Der Film zeigt die Strategien eines verdeckten Krieges: internationale Verhandlungen, Rückzugsdrohungen und gezielte Desinformation - und nicht zuletzt militärische Mittel.



In Gesprächen mit Historikern und Vertretern aus Politik, Diplomatie und Sicherheitskreisen wird deutlich: Der Schattenkrieg zwischen Israel und Iran ist längst ein Konflikt mit globaler Dimension. Er hat Auswirkungen auf das fragile geopolitische Gleichgewicht. Wird es zu einer Einigung zwischen Israel und Iran kommen? Und wie wirkt sich die aktuelle Haltung der USA auf die Zukunft in Nahost aus?