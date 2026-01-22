Das Paar hat sich mehrfach über seinen Nachbarn Anthony Lawrence beschwert. Grund sind laute Musik und Cannabisgeruch. Nun droht dem 55-Jährigen die Räumung. Wozu er in seiner Wut bereit ist, wird selbst die erfahrenen Ermittler überraschen.

Vom Nachbarschaftsstreit zu Mord

Southburn, East Yorkshire, im Winter 2018. Nachdem sich der 30-jährige Shane Gilmer und seine schwangere Partnerin Laura mehrfach über ihren Nachbar beschwert haben, sieht dieser rot.



Als das Paar abends ausgeht, schleicht er sich ins Haus, versteckt sich und attackiert Gilmer nach dessen Rückkehr mit einer Armbrust. Der erliegt wenig später seinen schweren Verletzungen. Auch Laura wird von einem Pfeil getroffen – doch wie durch ein Wunder überleben sie und das ungeborene Baby den Angriff. Der Nachbar Anthony Lawrence flüchtet vom Tatort – und wird später tot aufgefunden. Als die Polizei sein Haus durchsucht, stoßen sie auf ein wahres Waffenarsenal.



Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.