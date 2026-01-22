Bereits einige Tage zuvor wurde im selben Viertel ein weiterer Mord verübt. Treibt hier ein Serienkiller sein Unwesen? Auch nach zwei weiteren Taten ist die Polizei völlig ratlos. Bis der Mörder einen seltsamen Fehler begeht.

Zufallsopfer oder gezielt ermordet?

Im Oktober und November 2017 sterben Benjamin Mitchell, Monica Hoffa, Anthony Naiboa und Ronald Felton im Viertel Seminole Heights durch die Hand eines Serienmörders. Da es sich um Zufallsopfer zu handeln scheint, hat die Polizei keine heiße Spur. Die Anwohner sind verunsichert, und viele Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße.



Den entscheidenden Tipp liefert die Schichtleiterin eines Fast-Food-Restaurants. Er führt die Ermittler auf die Spur des 24-jährigen Howell Donaldson III. Noch ahnen sie nicht, wie viel Kopfzerbrechen ihnen der Fall noch bereiten wird.



Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.