Freunde und Familie sind fassungslos. Daniel gilt als begabter Musiker und vorbildlicher Student. Doch hinter der Fassade tun sich dunkle Abgründe auf. Und Jessie ist nicht die erste Frau, die der Teenager angegriffen hat.



Im Sommer 2013 ist die College-Studentin Jessie Blodgett auf Heimatbesuch bei ihrer Familie in Wisconsin. Sie nutzt jede freie Minute, um Musik zu schreiben und sich auf ihre Hauptrolle im Theaterstück "Fiddler on the Roof" vorzubereiten.

Berufswunsch: Mörder

Außerdem verbringt sie viel Zeit mit ihrem guten Bekannten Daniel Bartelt. Die beiden waren in der Highschool für einige Monate liiert – jetzt verbindet sie eine platonische Freundschaft. Das glaubt zumindest Jessies Familie. Welche perfiden Absichten Bartelt tatsächlich verfolgt, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand.



Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.