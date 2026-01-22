Kylens Vater bittet eine Bekannte, nach den beiden zu sehen. Diese entdeckt schließlich die Leichen des Ehepaares. Schnell kommen Gerüchte auf: Gibt es eine Verbindung zum Fall Gabby Petito? Die 22-Jährige war zur gleichen Zeit mit ihrem Verlobten in Moab unterwegs.



Im August 2021 treffen sich Kylen Schulte und Crystal Turner mit Freunden in einer Bar in Moab. Sie erwähnen einen Fremden, der sich auffällig verhält und trotz der endlosen Weite der Wüste von Utah direkt neben ihnen sein Zelt aufbaut. Am nächsten Morgen ist das frisch verheiratete Paar verschwunden.

Verbindungen zum Fall Gabby Petito?

Kylens Vater bittet online um Hilfe bei der Suche – was tatsächlich zum Fund der Leichen führt. Die beiden Frauen wurden durch mehrere Schüsse getötet. Vom Täter fehlt jede Spur. Zeitgleich macht der Fall der verschwundenen Gabby Petito Schlagzeilen. Als herauskommt, dass auch sie sich mit ihrem Verlobten in Moab aufhielt, geht die Polizei Spekulationen um einen Zusammenhang nach. Doch noch ahnt niemand, was Kylen Schulte und Crystal Turner in ihrer letzten Nacht wirklich zugestoßen ist.



Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.