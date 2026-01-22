Am nächsten Tag ist Sarah wie vom Erdboden verschluckt – und ihre Familie voller Sorge. Denn die Beziehung der beiden war toxisch und voller Gewalt. Darren behauptet, Sarah wolle sich nur eine Auszeit nehmen. Doch dann tauchen Beweise auf, die ihn schwer belasten.

Eine Beziehung voller Gewalt

Ilkeston, England. Sarah Henshaw und der Handwerker Darren Hall sind seit mehreren Jahren ein Paar. Gemeinsam ziehen sie ihre Tochter und Sarahs Kind aus einer früheren Beziehung groß. Doch hinter der Fassade brodelt es: Immer wieder schlägt Darren zu – und Sarah ringt lange mit der Entscheidung, sich zu trennen. Zu tief sitzen die Schuldgefühle gegenüber den Kindern.



Erst 2023 zieht sie den Schlussstrich und freut sich auf einen Neuanfang als alleinerziehende Mutter. Doch Darren kann die Trennung nicht akzeptieren. Sein Verhalten wird zunehmend unberechenbar, bis es im Sommer 2023 zur Katastrophe kommt. Die Ermittlungen enthüllen ein Muster aus Kontrolle, Gewalt und zerstörerischer Besessenheit.



Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.