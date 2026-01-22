Am nächsten Tag erscheint die alleinerziehende Mutter Erin Jones nicht zu einem Treffen mit ihrer besten Freundin. Diese beschließt, nach dem Rechten zu sehen – und macht eine schreckliche Entdeckung: Erin wurde in der Nacht in ihrem Schlafzimmer erschossen.

Erin Jones letzte Nacht

Schnell rückt ein Mann in den Fokus der Ermittlungen: Der Polizist Christopher Tahah ist Erin Jones' Ex-Freund. Am Abend vorher hatte er Erin in einer Bar beim Tanzen mit einem anderen Mann beobachtet.



Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, wozu Tahah fähig ist. Auch seine Kollegen glauben anfangs an seine Unschuld. Doch dann entzieht sich der 33-Jährige einem Lügendetektortest, klaut ein Auto und flüchtet vor der Polizei. Nach seiner Verhaftung wird klar, was sich wirklich in Erin Jones' letzter Nacht ereignet hat.

Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.