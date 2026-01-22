Nach einer belastenden On-Off-Beziehung zieht Nadine 2016 den Schlussstrich. Sie will in Zukunft allein für ihre kleine Tochter sorgen. Doch Murtagh kann die Trennung nur schwer verwinden – über die Jahre wird er immer besitzergreifender und aggressiver.

Zum Sterben zurückgelassen

Dezember 2019 im irischen Arklow. In einem Pub feiert die 30-jährige Nadine Lott den Geburtstag ihrer Tante. Ihr Ex-Freund Daniel Murtagh passt derweil auf die gemeinsame Tochter auf. Auch drei Jahre nach der Trennung hofft er noch immer auf eine Versöhnung. Dabei vermutet er, dass Nadine längst mit einem anderen Mann zusammen ist.



Nach ihrer Heimkehr stellt er sie zur Rede. Und verliert komplett die Kontrolle. Immer wieder schlägt er auf seine Ex-Freundin ein, bis ihr Gesicht vollkommen entstellt ist. Dann lässt er sie zum Sterben zurück. Was mit einer ausgelassenen Familienfeier beginnt, wird zu Nadine Lotts letztem Abend.

Die Reihe "Last Night Out – Die letzte Nacht" erzählt die tragischen Folgen von scheinbar gewöhnlichen Nächten, die sich zu verheerenden Verbrechen auswachsen. Es sind reale Fälle, in denen Menschenleben in Momenten verloren gingen, die eigentlich sorglos hätten sein sollen - Abende mit Freunden, Familienfeiern und geliebten Menschen.