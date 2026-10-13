Mythos Alexander der Große - Der Weg zur Macht
- Neue Folge
- Geschichte
- Dokumentation
- imposant
- 2026
- ZDFinfo
336 vor Christus wird Alexander mit nur 20 Jahren König von Makedonien. Kaum an der Macht, fordert er das mächtige Perserreich und seinen Herrscher Dareios III. heraus und zieht in den Krieg.
Umfassende Bildung und militärisches Können
Nach ersten Erfolgen treffen die beiden Herrscher 333 vor Christus in der Schlacht bei Issos erstmals direkt aufeinander. Obwohl Alexanders Heer vermutlich kleiner ist, gelingt ihm dank taktischer Vorteile und günstiger Geländeaufstellung ein entscheidender Sieg.
Geprägt ist Alexanders militärisches Können auch vom Einfluss seines Vaters, Philipp II. Unter dessen Herrschaft steigt Makedonien im 4. Jahrhundert vor Christus zur dominierenden Macht im antiken Griechenland auf.