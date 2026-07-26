Als Sethos I. den Thron besteigt, ist Ramses II. noch ein Kind. Sethos setzt alles daran, seine Herkunft abzuschütteln, seine Macht auszubauen und seinen Sohn, den künftigen Pharao, auf seine Aufgaben vorzubereiten.



Mit groß angelegten Bauprojekten macht Sethos die 19. Dynastie in ganz Ägypten bekannt. Durch die Instandsetzung der unter Echnaton entweihten und beschädigten Kultstätten sichert er sich die Loyalität seiner Untertanen, die Gunst der Priesterschaft und das Wohlwollen des Reichsgottes Amun-Re. Ansehen verschafft er sich auch durch Feldzüge und die Unterwerfung von Feinden an der Nord- und Südgrenze des Reiches.



Durch den Bau eines Tempels in Abydos und das Anlegen einer Königsliste, die den Ketzerkönig Echnaton sowie dessen Nachfolger Tutanchamun und Eje bewusst auslässt, reiht er sich geschickt in die Linie der legitimen Könige Ägyptens ein. So festigt er seine Herrschaft und sorgt dafür, dass sein Sohn Ramses als künftiger Pharao akzeptiert wird.



Gleichzeitig macht er sich dessen militärische und politische Ausbildung zur Aufgabe. Er führt ihn in die Kunst der Diplomatie ein, lässt ihn aber auch an militärischen Kampagnen teilnehmen. Und um den Fortbestand der neuen Herrscherlinie zu sichern, sucht er nach Heiratskandidatinnen für den jungen Prinzen. Wird der Kronprinz den Bestrebungen seines Vaters gerecht werden und die Dynastie weiterführen können?



Ramses der Große regiert 67 Jahre und gehört zu den mächtigsten Pharaonen des alten Ägypten. Seine monumentalen Bauwerke und seine zahlreichen Erfolge lassen ihn zur unsterblichen Legende werden.