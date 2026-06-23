Orient-Express - Von Bulgarien in die Türkei

Auf dem Weg in die Türkei geht es quer durch Bulgarien, vorbei an Sofia und Plowdiw. Im Kalten Krieg wird der Orient-Express hier streng kontrolliert – als wichtige Verbindung zwischen Ost und West gilt er als „Zug der Spione“.

Europäische Geschichte entlang der Schienen

Wir folgen der historischen Strecke bis Istanbul – dem Sehnsuchtsort, der dem Orient-Express seinen Namen gibt. Über den Dragoman-Pass erreicht der Zug Sofia, wo er im Kalten Krieg zum „Zug der Spione“ wird. Die Etappe erzählt von königlichen Eisenbahnträumen und vom Ausbau der Strecke, die den Zug erstmals ohne Umwege nach Istanbul bringt. In Plowdiw stehen römische Ruinen neben eleganten Stadthäusern der Gründerzeit – ein weiteres Kapitel europäischer Geschichte entlang der Schienen.



Mit der Einfahrt in den Sirkeci-Bahnhof schließt sich der Kreis. Istanbul, das Tor zwischen Europa und Asien, ist fast ein Jahrhundert lang Endstation der legendären Reise. Im Pera Palace, eigens für die Gäste des Orient-Express gebaut, setzt sich der Luxus fort. Hier, zwischen Minaretten und Palästen, endet die Route.



Der Orient-Express ist mehr als ein Zug: Er ist Bühne europäischer Geschichte, Stoff für Träume und Symbol einer Epoche, die das Reisen für immer verändert hat.

Von London bis an den Bosporus

Vier Etappen, eine legendäre Route: Auf den Spuren des Orient-Express reisen wir von London bis an den Bosporus. Es warten Städte voller Geschichte – und Begegnungen mit spannenden Menschen.