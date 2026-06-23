Orient-Express - Von England nach Frankreich

Die erste Etappe führt von London an die Südküste Englands. Zubringerzüge bringen die feine Gesellschaft bis an den Hafen. Danach geht’s mit der Fähre nach Frankreich – wo eine Nacht in der damals aufregendsten Metropole der Welt auf die Passagiere wartet.

Luxus zwischen Gegenwart und Vergangenheit

Die Dokumentation folgt den Spuren des legendären Orient-Express – mit heutigen Verbindungen entlang der historischen Route. Schritt für Schritt erschließt sich so eine Reise, die einst zu den exklusivsten Europas zählte. Unterwegs kommen zahlreiche Expertinnen und Experten zu Wort: Sie erzählen von den exklusiven – und nicht selten auch zwielichtigen – Gästen des berühmten Luxuszugs – darunter die „Queen of Crime“ Agathie Christie oder der skrupellose Waffenhändler Basil Zaharoff. Historiker beleuchten die politische und kulturelle Bedeutung des Orient-Express. Und im Pariser Moulin Rouge zeigt sich, warum Paris in den 1920ern Pflichtprogramm für die Reisenden war.



Zwischen Gegenwart und Vergangenheit entsteht ein vielschichtiges Bild: Immer wieder blendet der Film zurück und erzählt, wie die Passagiere vor 100 Jahren diesen Abschnitt der Reise erlebt haben.

Von London bis an den Bosporus

Vier Etappen, eine legendäre Route: Auf den Spuren des Orient-Express reisen wir von London bis an den Bosporus. Es warten Städte voller Geschichte – und Begegnungen mit spannenden Menschen.