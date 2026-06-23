Von der Schmuckstadt Pforzheim geht es über Stuttgart, München bis Salzburg. Der Orient-Express wird zum Spiegel einer Epoche. Er prägt die Schmuckindustrie, inspiriert das Design deutscher Automobile und wird als politisches Symbol instrumentalisiert und bekämpft.

Einfluss auf Design und Industrie

Die Dokumentation folgt der historischen Strecke von Paris durch Süddeutschland und Österreich – und zeigt, wie eng der Orient-Express mit den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts verknüpft ist. Expertinnen und Experten beleuchten den Einfluss des Zuges auf Design und Industrie: In Pforzheim prägt er die Schmuckkunst, in Stuttgart inspiriert er die Entstehung luxuriöser Automobile.



Die Reise führt auch nach München, Gründungsort der NSDAP und damals ein Zentrum des Nationalsozialismus. Hier wird der Orient-Express zum politischen Symbol, von Hitler instrumentalisiert und bekämpft – während mutige Widerstandsgruppen wie die „Weiße Rose“ Geschichte schreiben. In Salzburg wird es kulturell: Wir besuchen ein über 100 Jahre altes Marionettentheater.



Das einzigartige Porträt eines Luxuszugs, der weit mehr war als eine Bahnverbindung.

Von London bis an den Bosporus

Vier Etappen, eine legendäre Route: Auf den Spuren des Orient-Express reisen wir von London bis an den Bosporus. Es warten Städte voller Geschichte – und Begegnungen mit spannenden Menschen.