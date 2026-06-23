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Orient-Express - Von Österreich nach Ungarn
Orient-Express
Von Österreich nach Ungarn
Von Österreich nach Ungarn
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Auf den Spuren des Orient-Express von München über Wien weiter nach Budapest: Diese Etappe vereint Ingenieurskunst und politische Geschichte – ein Zug als Spiegel Europas in Krisenzeiten.
Der Orient-Express erreicht Wien. Hier trifft kaiserlicher Glanz auf politische Umbrüche: Sigmund Freud flüchtet 1938 mit dem Zug ins Exil. In Ungarn wird die Route 1931 Schauplatz eines Attentats mit 22 Toten.
Luxus, Eleganz und dramatische Geschichte
Die Dokumentation folgt der historischen Strecke nach Wien und weiter nach Budapest. Sie zeigt, wie der Orient-Express nicht nur Luxus und Eleganz verkörpert, sondern auch Schauplatz dramatischer Ereignisse ist. In Wien führt die Reise ins Hotel Imperial, in den Prater und zur Praxis Sigmund Freuds – dessen Flucht 1938 mit dem Orient-Express zu den bewegendsten Kapiteln der Geschichte dieses Zuges zählt. Kurz vor Budapest erhebt sich das Eisenbahnviadukt Biatorbágy, das 1931 Ziel eines brutalen Angriffs wird.
In Budapest erleben die Reisenden eine Stadt zwischen imperialer Pracht und sozialistischer Vergangenheit – von den prachtvollen Thermalbädern bis zur Kindereisenbahn, einem Relikt aus der Zeit des Kommunismus. Im Eisenbahnmuseum schließlich steht einer der letzten originalen Teakholz-Wagen des Orient-Express – ein seltenes Relikt jener Epoche, in der der Luxuszug Europa verbindet.
In Budapest erleben die Reisenden eine Stadt zwischen imperialer Pracht und sozialistischer Vergangenheit – von den prachtvollen Thermalbädern bis zur Kindereisenbahn, einem Relikt aus der Zeit des Kommunismus. Im Eisenbahnmuseum schließlich steht einer der letzten originalen Teakholz-Wagen des Orient-Express – ein seltenes Relikt jener Epoche, in der der Luxuszug Europa verbindet.
Von London bis an den Bosporus
Vier Etappen, eine legendäre Route: Auf den Spuren des Orient-Express reisen wir von London bis an den Bosporus. Es warten Städte voller Geschichte – und Begegnungen mit spannenden Menschen.
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