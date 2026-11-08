In den "Retro Battles" treten die großen Rivalen der 80er gegeneinander an. Runde für Runde geht es um Stil, Erfolg, Wirkung und Kultstatus. Welche Lebensentwürfe, Sounds und Sportikonen prägen das Jahrzehnt?

Punker und Popper

Die 80er sind ein Jahrzehnt der Gegensätze. Aufbruch trifft auf Verunsicherung, Rebellion auf Anpassung, Ost auf West. Neue Freiheiten entstehen, während alte Regeln weiterwirken. Diese Spannungen prägen Jugendkultur, Musik und Sport – und machen das Jahrzehnt bis heute unverwechselbar. Besonders deutlich wird das bei Punkern und Poppern, die für zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe stehen.



Die Punkbewegung rebelliert mit Irokesenschnitt, Nietenjacke und "No Future" gegen Leistungsdruck und gesellschaftliche Regeln. Popper setzen dagegen auf Markenkleidung, Karriere und Konsum. So werden Mode und Lebensstil zu einer Frage der Haltung. Was prägt die 80er stärker: Widerstand oder Anpassung?



Schlager und NDW

Auch in der Musik stehen sich zwei Welten gegenüber. Der Schlager bietet mit Stars wie Roland Kaiser und Nicole vertraute Melodien, große Gefühle und Unterhaltung für ein breites Publikum.



Die Neue Deutsche Welle bringt Anfang der 80er neue Sounds, deutsche Texte und Ironie in die Charts. NDW-Stars wie Nena, Trio und die Band Hubert Kah verbinden dabei Punk, Pop und elektronische Musik. Welcher Sound trifft das Lebensgefühl in Ost und West besser?

Sportikonen: Steffi Graf und Katarina Witt

Im Sport treten Steffi Graf und Katarina Witt gegeneinander an. Graf macht Tennis in Westdeutschland zum Massenphänomen und gewinnt 1988 den Golden Slam. Witt holt für die DDR zweimal olympisches Gold im Eiskunstlauf und wird zum internationalen Aushängeschild ihres Landes. Ihre Karrieren stehen für zwei deutsche Systeme, unterschiedliche Wege zum Erfolg und sehr verschiedene Bilder des Spitzensports in den 80ern. Welche Sportikone prägt das Jahrzehnt stärker?

Retro Battles – Die Trends der 80er" lässt die größten Phänomene, Stars und Lebensgefühle der 80er-Jahre in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Wer prägt das Jahrzehnt am stärksten – und wer genießt bis heute Kultstatus?