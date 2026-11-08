In den "Retro Battles" treten Aerobic gegen Bodybuilding, Zauberwürfel gegen Heimcomputer und TV-Serien gegen Kinofilme an. Runde für Runde zeigt sich, welche Trends die 80er wirklich verändern. Was prägt die Zukunft – und was bleibt nur ein kurzer Hype?

Sporttrends: Aerobic und Bodybuilding

Die 80er stecken voller neuer Ideen und Lust auf Veränderung. Technik hält Einzug in den Alltag, Gewohntes gerät in Bewegung, und neue Möglichkeiten entstehen. Was anfangs ungewöhnlich wirkt, prägt bald das Leben in Ost und West. Besonders deutlich wird der Wandel beim Blick auf den eigenen Körper.

Aerobic verbindet Popmusik, Bewegung und Neonfarben und wird so zum Massenphänomen. Jane Fondas VHS-Kassetten bringen das Training direkt ins Wohnzimmer und animieren Millionen Menschen zum Mitmachen.



Bodybuilding setzt dagegen auf eiserne Disziplin, extreme Muskeln und Vorbilder wie Arnold Schwarzenegger. In den Fitnessstudios wächst daraus eine eigene Subkultur. Welcher Sporttrend prägt das Körperbild der 80er stärker?

Rubik's Cube und Commodore 64

Auch bei der Technik treffen zwei ganz unterschiedliche Ideen aufeinander. Der Zauberwürfel, auch Rubik's Cube genannt, begeistert als analoges Drehpuzzle Kinder und Erwachsene in Ost und West. Er ist günstig, schnell erklärt und bringt viele trotzdem zur Verzweiflung.



Der Heimcomputer ist dagegen zunächst teuer und kompliziert, eröffnet zu Hause aber völlig neue Möglichkeiten: spielen, programmieren, schreiben und lernen. Geräte wie der Commodore 64 stehen für den Beginn des digitalen Zeitalters, der Zauberwürfel für die Lust am analogen Tüfteln. Was zieht die Menschen stärker in den Bann? Auch die Unterhaltung verändert sich.

Fernsehserien und Kinofilme

Fernsehserien werden zu festen Begleitern im Alltag und versammeln Woche für Woche Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Vertraute Figuren, feste Sendezeiten und Cliffhanger sorgen dafür, dass ganze Familien mitfiebern und am nächsten Tag darüber sprechen.



Kinofilme wie "E.T.", "Zurück in die Zukunft" und "Dirty Dancing" setzen dagegen auf große Bilder, Special Effects und gemeinsame Kultmomente.



Was prägt die Sehgewohnheiten stärker – die Nähe der Serie oder das große Gefühl im Kino?

"Retro Battles – Die Trends der 80er" lässt die größten Phänomene, Stars und Lebensgefühle der 80er-Jahre in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Wer prägt das Jahrzehnt am stärksten – und wer genießt bis heute Kultstatus?