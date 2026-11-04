Im Kolosseum kämpfen die Gladiatoren ums Überleben. Commodus inszeniert sich selbst als Kämpfer, während am Kaiserhof Intrigen wachsen und seine Schwester Lucilla eine Verschwörung gegen ihn schmiedet.

Kriege gegen germanische Stämme

Im 2. Jahrhundert hat das Römische Reich seine größte Ausdehnung. An der Nordgrenze kämpfen die Legionen unter Kaiser Marc Aurel in den Markomannenkriegen gegen germanische Stämme. Der jahrelange Konflikt fordert viele Opfer. Tausende Gefangene werden nach Rom gebracht.



Nach dem Tod Marc Aurels wird sein Sohn Commodus Kaiser. Anders als sein Vorgänger sucht er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Er stellt sich als neuer Herkules dar und präsentiert sich als unbezwingbarer Herrscher. Er tritt sogar im Kolosseum als Gladiator auf und macht die Arena zur Bühne seiner Macht.

Die Kunst der Inszenierung: Der Kaiser als Gladiator

Der Film erzählt von dieser Zeit aus der Sicht des fiktiven germanischen Kriegsgefangenen Vidar. Nach seiner Gefangennahme wird er als Sklave nach Rom gebracht und zum Gladiator ausgebildet. Er erlebt den harten Alltag in der Arena, geprägt von entbehrungsreichem Training, blutigen Wettkämpfen und der Hoffnung auf Ruhm. Doch selbst erfolgreiche Gladiatoren bestimmen kaum über ihr Leben. Ihr Schicksal hängt vom Publikum und vom Willen des Kaisers ab.



Gleichzeitig zeigt die Dokumentation einen Kaiser, der bewusst mit römischen Konventionen bricht. Commodus nutzt die Gladiatorenspiele nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur politischen Inszenierung. Indem er selbst in die Arena steigt, stellt er die gesellschaftliche Ordnung infrage. Was viele Römer als unehrenhaft betrachten, wird unter Commodus zum Zeichen kaiserlicher Macht.

Handel, Eroberung und Machtpolitik

Das Römische Reich aus neuer Perspektive: Menschen im Schatten der Mächtigen erzählen von Handel und Eroberung, von Intrigen und Gladiatorenspielen bis hin zu Terror und Gewalt.