Rom - Im Schatten des Imperiums - In der Arena von Commodus
- Neue Folge
- Geschichte
- Dokumentation
- erkenntnisreich
- 2025
- ZDFinfo
Kaiser Commodus herrscht Ende des 2. Jahrhunderts über das Römische Reich. Doch der Kaiser sucht nicht nur Ruhm im Palast. In der Arena tritt er als unbesiegbarer Gladiator auf.
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Kriege gegen germanische Stämme
Nach dem Tod Marc Aurels wird sein Sohn Commodus Kaiser. Anders als sein Vorgänger sucht er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Er stellt sich als neuer Herkules dar und präsentiert sich als unbezwingbarer Herrscher. Er tritt sogar im Kolosseum als Gladiator auf und macht die Arena zur Bühne seiner Macht.
Die Kunst der Inszenierung: Der Kaiser als Gladiator
Gleichzeitig zeigt die Dokumentation einen Kaiser, der bewusst mit römischen Konventionen bricht. Commodus nutzt die Gladiatorenspiele nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur politischen Inszenierung. Indem er selbst in die Arena steigt, stellt er die gesellschaftliche Ordnung infrage. Was viele Römer als unehrenhaft betrachten, wird unter Commodus zum Zeichen kaiserlicher Macht.