Tierische Überflieger - Helikoptereltern
- Neues Video
- Natur
- Dokumentation
- faszinierend
- 21.10.2026
- ZDFinfo
Tiereltern geben alles für ihren Nachwuchs. Von der Brutpflege bis zur Aufzucht: Für die besten Überlebenschancen ihrer Jungen entwickeln Wildtiere erstaunliche Formen der Fürsorge.
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Fürsorge im Tierreich
Andere Arten schützen Eier durch Tarnung, legen Täuschungsnester an oder verteidigen ihre Jungen gemeinschaftlich gegen Fressfeinde. So vielfältig können Fürsorge, Brutpflege und Aufzucht im Tierreich sein.