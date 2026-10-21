Ob Orang-Utan, Seepferdchen oder Elefant: Manche Arten schützen, erziehen und versorgen ihre Tierbabys über Jahre hinweg, andere setzen auf Mut, Teamarbeit oder raffinierte Tarnung. Der Film zeigt, welche Tiereltern besonders fürsorglich sind.

Fürsorge im Tierreich

Zu den eindrucksvollsten Beispielen zählen Orang-Utans, die ihren Nachwuchs fast ein Jahrzehnt begleiten, Seepferdchen, bei denen die Männchen die Jungen austragen, und Elefanten, deren Kälber im Familienverbund aufwachsen.



Andere Arten schützen Eier durch Tarnung, legen Täuschungsnester an oder verteidigen ihre Jungen gemeinschaftlich gegen Fressfeinde. So vielfältig können Fürsorge, Brutpflege und Aufzucht im Tierreich sein.

Überleben ist kein Zufall

Die fünfteilige Reihe stellt die anpassungsfähigsten Tiere der Erde vor – von den Gewässern des Amazonas bis zur Arktis zeigen sie die Vielfalt des Lebens auf der Erde.