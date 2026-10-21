Bartgeier zertrümmern Knochen, und Primaten lösen komplexe Aufgaben. So zeigt sich Tierintelligenz in Aktion: Eigenschaften wie Lernen, Kommunikation und Gedächtnisleistung sichern das Überleben – und offenbaren Parallelen zum Menschen.

Werkzeuge und kluge Strategien

Intelligente Strategien im Tierreich reichen von individuellem Lernen bis zu komplexer sozialer Koordination.



Schimpansen entwickeln gezielt Werkzeuge und passen sie an unterschiedliche Aufgaben an. Raben wiederum gehen strategisch vor und beziehen andere Tiere bewusst in ihre Nahrungssuche ein.

Oktopusse beweisen außergewöhnliche Flexibilität, indem sie aktiv neue Lebensräume erschließen und sogar kurze Wege an Land zurücklegen. Makaken verdeutlichen, wie wichtig soziales Lernen ist: Einmal entwickelte Verhaltensweisen verbreiten sich innerhalb der Gruppe und werden langfristig weitergegeben.

Evolutionäre Anpassungen haben vielfältige Lösungsstrategien hervorgebracht. Sie ermöglichen es Tieren, sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anzupassen, Ressourcen effizient zu nutzen und langfristig zu überleben.

Überleben ist kein Zufall

Die fünfteilige Reihe stellt die anpassungsfähigsten Tiere der Erde vor – von den Gewässern des Amazonas bis zur Arktis zeigen sie die Vielfalt des Lebens auf der Erde.