Tierische Überflieger - Überlebenskünstler
- Neues Video
- Natur
- Dokumentation
- faszinierend
- 21.10.2026
- ZDFinfo
Wer überlebt bei minus 50 Grad oder in glühender Wüstenhitze? Die Evolution und erstaunliche Strategien ermöglichen einigen Tieren ein Leben unter widrigsten Bedingungen.
Verfügbar bis
Funktionskleidung und Biotechnologie
Der Polarfuchs nutzt ein innovatives Zweischichtsystem aus hohlen Unterhaaren und winddichten Deckhaaren. Ein Prinzip, das heute in modernster Funktionskleidung weiterlebt.
Der Arapaima-Fisch trägt eine natürliche Rüstung aus überlappenden Schuppen, die bei einer Kollision deformieren, statt zu brechen. Forschende arbeiten daran, diese Biotechnologie für leichtere, flexiblere Körperpanzer zu kopieren.