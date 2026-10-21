Von Gottesanbeterin bis Wiesel, von sibirischem Tiger bis Bartkauz: Sie alle zeigen unterschiedliche Tarnstrategien. Der Bartkauz jagt mit lautlosen Flügeln, das Wiesel wechselt im Winter das Fell. Solche Fähigkeiten sichern das Überleben im harten Existenzkampf.

Meister der Tarnung im Tierreich

In einer Rangliste der außergewöhnlichsten Tarnkünstler der Natur zeigen sich lautlose Jäger, getarnte Räuber und raffinierte Täuscher. Zu sehen sind unter anderem Sandfische, Arabische Chamäleons, Blattschwanzgeckos und Ameisenlöwen.



Es zeigt sich, wie Mimikry und Tarnung in ganz unterschiedlichen Lebensräumen funktionieren – im Schnee, in der Wüste, im Wald, in Baumkronen und unter Wasser. Die Evolution prägt Körper, Sinne und Verhalten, und tierische Tarnung wird auch für Wissenschaft und Technik zum Vorbild.

Überleben ist kein Zufall

Die fünfteilige Reihe stellt die anpassungsfähigsten Tiere der Erde vor – von den Gewässern des Amazonas bis zur Arktis zeigen sie die Vielfalt des Lebens auf der Erde.