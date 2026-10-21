Tierische Überflieger - Verwandlungskünstler
- Neues Video
- Natur
- Dokumentation
- faszinierend
- 21.10.2026
- ZDFinfo
Die Meister der Verkleidung: Im Tierreich entscheiden perfekte Täuschung, lautlose Jagd und Anpassung über Leben und Tod. Wer sind die wahren Experten in der Kunst der Tarnung?
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Meister der Tarnung im Tierreich
Es zeigt sich, wie Mimikry und Tarnung in ganz unterschiedlichen Lebensräumen funktionieren – im Schnee, in der Wüste, im Wald, in Baumkronen und unter Wasser. Die Evolution prägt Körper, Sinne und Verhalten, und tierische Tarnung wird auch für Wissenschaft und Technik zum Vorbild.