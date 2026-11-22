Bis heute steht der Name Ephialtes für Verrat. Der Überlieferung nach verrät er den Persern einen geheimen Weg an den Thermopylen. Doch was geschah wirklich? Hat sein Handeln über das Schicksal Spartas entschieden?

Der Untergang von König Leonidas

480 vor Christus marschiert der persische Großkönig Xerxes I. mit einem gewaltigen Heer Richtung Mittelgriechenland. An den Thermopylen, einem engen Gebirgspass, stellt sich ihm ein Bündnis griechischer Stadtstaaten entgegen. Angeführt wird der Widerstand von Sparta und seinem König Leonidas. Sie wollen die persische Übermacht aufhalten.

Nach der Darstellung des antiken Geschichtsschreibers Herodot verrät Ephialtes den Persern einen Geheimpfad. Dadurch können die Angreifer Leonidas und sein Heer von zwei Seiten angreifen. Leonidas und sein Heer fallen.

Ephialtes: der Verräter von den Thermopylen

Der Verrat des Ephialtes soll der entscheidende Wendepunkt der Schlacht bei den Thermopylen gewesen sein und prägt bis heute die Erinnerung an dieses Ereignis, heißt es bei Herodot.

Kann der Ausgang der Schlacht tatsächlich auf die Entscheidung eines Einzelnen zurückgeführt werden? Was ist über Ephialtes überhaupt bekannt? Aus welchem Motiv handelte er? Die moderne Forschung hinterfragt seine Rolle in der antiken Überlieferung.

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.