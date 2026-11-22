Als Herodes seine Frau Mariamne und später die eigenen Söhne des Verrats verdächtigt, beginnt ein tödlicher Machtkampf am Königshof. Ist er von Verschwörern umgeben, oder wird sein Misstrauen selbst zur Gefahr?

Rivalitäten und Verschwörungen am Hofe

Viele Untertanen betrachten Herodes als Fremden und Marionette Roms. Um seine Herrschaft zu festigen, heiratet er Prinzessin Mariamne. Die Verbindung soll seine Macht legitimieren. Doch Mariamnes Familie besitzt etwas, das Herodes nie gewinnen kann: königliche Abstammung und die Unterstützung großer Teile der Bevölkerung.

Als Mariamnes Bruder Aristobulos zum gefeierten Hohepriester aufsteigt, wächst Herodes' Misstrauen. Wenig später stirbt der junge Mann unter rätselhaften Umständen. Der Hof entwickelt sich zunehmend zu einem Ort voller Gerüchte, Rivalitäten und Verdächtigungen.

Angst vor Verrat wird zur Paranoia

Eine zentrale Rolle spielt Herodes' Schwester Salome. Sie beschuldigt Mariamne des Verrats und schürt die Angst des Königs vor einer Verschwörung im eigenen Haus. Herodes trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er lässt die Frau hinrichten, die ihm am nächsten steht.

Herodes vermutet immer neue Feinde. Schließlich geraten sogar seine eigenen Söhne unter Verratsverdacht. Der Herrscher beginnt, überall Bedrohungen zu erkennen.

War Herodes tatsächlich von Verschwörern umgeben? Wurde er Opfer von Intrigen am Königshof? Oder zerstörte seine Angst vor Verrat am Ende die eigene Familie? Die Episode rekonstruiert ein Herrscherleben, in dem Misstrauen zur treibenden Kraft wird und die Grenze zwischen tatsächlicher Verschwörung und Paranoia zunehmend verschwimmt.

Verrat und Intrigen verändern den Lauf der Geschichte

Verrat und Intrigen der Antike zeigen, wie sich der Lauf der Geschichte verändern kann – und warum Macht, Loyalität und persönliche Interessen bis heute politische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.