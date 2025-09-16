Das fragen wir auch bekannte Comedians und gehen mit ihnen auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der verschwundenen Dinge.

Ein paar der Highlights von gestern holen wir wieder aus der Versenkung – und lassen uns dabei von bekannten Humorspezialisten unter die Arme greifen: Atze Schröder, Lisa Feller, Abdelkarim, Ingmar Stadelmann, Helene Bockhorst, Daphne de Lux, Christian Schulte-Loh und Lutz van der Horst erinnern sich an die Trends und Verkaufsschlager mit Kultstatus.



Dabei tauchen immer wieder genialen oder skurrilen Erfindungen auf, die unseren Lebensgewohnheiten bis heute ihren Stempel aufgedrückt haben. Die Musikkassette etwa hat die Art, wie Musik gehört wurde, grundlegend verändert. Dagegen sind Modeerscheinungen wie das Arschgeweih zuerst total angesagt, später aber total peinlich und sie verschwinden in der Versenkung.



Rudi Völler und Co. markieren die Hochphase der Dauerwelle. Vor allem in den Achtzigern macht sie aus jedem Fusselhaar eine auffällige Löwenmähne. Trendartikel wie das Tamagotchi polarisieren dagegen von Anfang an: Die einen lieben das piepsende Ei, die anderen können keinen Sinn darin erkennen. Aber auch sehr praktische Produktentwicklungen wie der Ersatzkaffee aus Getreide, den viele Ältere noch als Muckefuck kennen, überzeugen nicht jeden.



Die Doku nimmt all diese vergessenen Dinge des Alltags unter die Lupe und zeigt, warum sie so erfolgreich waren. Was davon ist für immer verschwunden? Was war ein Meilenstein für die technische Entwicklung? Was kommt vielleicht als Kult sogar wieder? Und was sagen uns die verschwundenen Dinge über den jeweiligen Zeitgeist? Der Film von Biggy Seybold und Carmen Peter nimmt den Zuschauer mit auf eine spannende und humorvolle Reise in die Vergangenheit.

