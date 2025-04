Der FC Bayern München hat dank seiner Offensivstars um Harry Kane im Meisterkampf erfolgreich vorgelegt. Beim 3:1 (1:1) in Überzahl beim FC Augsburg erlitt Ausgleichstorschütze Jamal Musiala allerdings einen Muskelbündelriss und fällt wohl mehrere Wochen aus.

Gegen die beste Defensive des Kalenderjahres mühte sich die beste Offensive um Harry Kane, der beim Hinspielsieg per Hattrick und mit dem Tor des Jahres traf, lange vergeblich. Die Münchner Überlegenheit blieb ohne Mehrwert. Es fehlte an Schärfe und Präzision im Angriff. In Überzahl änderte sich das dann. Den Gastgebern war bis zum Gelb-Rot-Stimmungsdämpfer das gesteigerte Selbstvertrauen nach zuvor elf Spielen ohne Niederlage deutlich anzumerken.

Giannoulis bringt Augsburg sehenswert in Führung

Die erste gute Tormöglichkeit nutzte Dimitrios Giannoulis fulminant. Jeffrey Gouweleeuw führte einen Freistoß zügig aus und übertölpelte damit den schläfrigen Bayern-Verteidiger Konrad Laimer. Giannoulis drosch den Ball unter die Latte. Der FC Bayern kam aber zurück. Dass Leroy Sané entscheidenden Anteil am Ausgleich durch Jamal Musiala hatte, überraschte nicht. Er stieß mit Tempo in die Spitze. Seine Hereingabe verarbeitete Musiala versiert und traf gegen drei Augsburger Verteidiger aus der Drehung. Sein zwölftes Saisontor.

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs fehlte Michael Olise nicht viel zum zweiten Gäste-Tor. Sein Schuss knallte gegen die Latte, als Musiala verletzt auf dem Boden hockte. Trainer Vincent Kompany beklagt schon zahlreiche Ausfälle von Topspielern wie Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und auch Kingsley Coman.

Zesiger fliegt vom Platz

Wenig später war auch für Cédric Zesiger Schluss. Der Platzverweis wurde aber heftig diskutiert, weil der Augsburger Verteidiger beim Einsteigen gegen Kane auch den Ball getroffen hatte. Vier Tage vor dem Königsklassen-Hinspiel in München gegen Inter nutzte der FC Bayern die Überzahl zur Führung. Kane traf nach einer Freistoß-Hereingabe von Olise per Kopf.

Die Aufstellungen:

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf (81. Kömür), Jakic, Onyeka (81. Berisha), Giannoulis - Jensen (61. Keven Schlotterbeck), Claude-Maurice (61. Rexhbecaj) - Essende (74. Tietz)

Trainer: Jess Thorup

FC Bayern München: Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Palhinha - Olise (67. Gnabry), Musiala (54. Müller), Sané (90. Guerreiro) - Kane (90. Vidovic)

Trainer: Vincent Kompany

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)