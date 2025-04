Der VfL Bochum ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga trotz eines späten Punktgewinns gegen Union Berlin der große Verlierer des 31. Spieltags. Nach dem 1:1 (0:1) gegen die Köpenicker kann das Team von Trainer Dieter Hecking bereits am Freitag vorzeitig als erster Absteiger feststehen.

Hollerbach-Schuss unhaltbar abgefälscht

Bochum spielte in einer zweikampfbetonten Anfangsphase mutig nach vorne. Doch bald schockierte Benedict Hollerbach die Bochumer Ostkurve mit einem abgefälschten Schuss nach einer Ecke. Der VfL wehrte sich, erste Offensivgefahr strahlte Maximilian Wittek aus (22.). Sein Versuch aus der Distanz rauschte aber knapp am Winkel des gegnerischen Tores vorbei. Wenig später verhinderte Leopold Querfeld den Ausgleich in höchster Not auf der Linie. Trotz Chancenplus lief Bochum dem Rückstand hinterher.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Hecking mit Stürmer Georgios Masouras noch mehr Offensivkraft ein. Doch Union konterte mit Andrej Ilic - der traf zum Bochumer Glück aber nur den Pfosten (50.), wie kurz danach Tom Krauß auf der anderen Seite (56.). Anschließend musste das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen werden: Unions Diogo Leite hatte einen knallharten Schuss gegen den Kehlkopf bekommen, er wurde mit einer Trage abtransportiert.

Rönnow pariert gegen de Wit

Matus Beros Ausgleich nach einem unnötig verursachten Strafstoß wenig später ließ den VfL noch einmal hoffen - in der Schlussphase drängte Bochum vehement auf das zweite Tor. Dani de Wit (90.7) scheiterte an Union-Torhüter Frederik Rönnow.

Die Aufstellungen:

VfL Bochum: Horn - Oermann (80. Passlack), Medic, Bernardo - Gamboa (46. Masouras), Bero, Krauß, Wittek - Hofmann (61. De Wit) - Broschinski (61. Holtmann), Boadu

Trainer: Dieter Hecking

1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite (64. Vogt) - Trimmel, Khedira, Rothe - Schäfer (90. Preu), Haberer (83. Bénes) - Hollerbach (84. Skarke), Ilic (90. Ljubicic)

Trainer: Steffen Baumgart

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)