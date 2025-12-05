Nathalie Armbruster ist mit einem zweiten Platz in den Weltcup-Winter der Nordischen Kombiniererinnen gestartet. Die 19-Jährige musste sich in Trondheim lediglich der Norwegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben. Im Zielsprint war die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison nur um eine Hundertstelsekunde unterlegen. Nach dem Springen hatte Armbruster auf Platz drei gelegen. Die weiteren drei DSV-Starterinnen Jenny Nowak, Trine Goepfert und Ronja Loh belegten die Ränge zwölf bis 14.

Biathletin Tannheimer Achte im Sprint - Preuß fehlt

Biathletin Julia Tannheimer wird im Weltcup-Sprint von Östersund starke Achte und erfüllte damit die Olympia-Norm. Für die 20-Jährige war es beim Premieren-Sieg der Finnin Suvi Minkkinen das drittbeste Ergebnis der Karriere, letztlich fehlte eine halbe Minute aufs Podest. Franziska Preuß fehlte leicht gesundheitlich angeschlagen.

Eiskunstlauf-Duo mit Glanzkür noch aufs Podest

Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat dank einer fabelhaften Kür doch noch den Sprung aufs Podium beim prestigeträchtigen Grand-Prix-Finale geschafft. Die beiden 26-Jährigen zeigten im japanischen Nagoya eine tadellose Vorstellung und landeten mit insgesamt 221,25 Punkten auf dem dritten Rang. Nach einem fehlerhaften Kurzprogramm waren Hase/Volodin nur Fünfte gewesen. Nur einen Tag später antworteten die Europameister mit der besten Kür ihrer Karriere und im Teilnehmerfeld.

Skispringerin Reisch springt in Top-Five

Die deutschen Skispringerinnen nähern sich dem ersten Podestplatz in diesem Winter weiter an. Beim zweiten Springen im polnischen Wisla kam Agnes Reisch auf Rang fünf. Die 26-Jährige sprang 123 und 125,5 Meter und war damit beste DSV-Springerin. Nach ihrem dritten Top-Acht-Ergebnis hat sie zudem die Olympia-Qualifikation sicher. Selina Freitag, am Donnerstag Sechste, erreichte Platz neun. "Ich finde, es war ganz gut, was ich abgeliefert habe. Zumal mir nach dem ersten Durchgang der Schuh gerissen war, der dann schnell geklebt werden musste", sagte Reisch.

Norwegens Langlauf-Star Klöbo zum 100.

Neun Monate nach seiner Wunder-WM hat Norwegens nordischer Wintersport-Star Johannes Hösflot Kläbo erneut in Trondheim Skilanglauf-Geschichte geschrieben. Beim Klassiksprint in der norwegischen Küstenstadt feierte der 29 Jahre alte Ausnahme-Athlet seinen 100. Weltcup-Sieg im Einzel - kein Langläufer war zuvor auch nur in die Nähe der magischen Marke gekommen.

Laura Gimmler schaffte an ihrem Geburtstag den Finaleinzug im Sprintrennen der Langläuferinnen im norwegischen Trondheim. Nach einem Sturz dort wurde sie Sechste. Coletta Rydzek erreichte das Halbfinale und wurde Gesamt-Achte.