frontal vom 12. Mai 2026

US-Truppenabzug aus Deutschland

Was bedeutet das für die Sicherheit?



Der angekündigte Abzug von US-Truppen und der Verzicht auf die Stationierung von "Tomahawk"-Marschflugkörpern sorgen in Deutschland für Kritik und Verunsicherung. Die Entscheidung könnte die Sicherheitspolitik spürbar verändern. Zugleich sehen manche darin eine Chance: Europa müsse nun stärker Verantwortung übernehmen und eigene militärische Fähigkeiten ausbauen.



Wenn Medizin im Alter schadet

Zu viele Pillen, zu viele Eingriffe



Wie viel Medizin ist sinnvoll – und wo beginnt Überversorgung? Diese Frage sorgt zunehmend für gesellschaftliche und politische Debatten – ausgelöst durch Äußerungen von CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck zur Vergabe teurer Medikamente an Hochbetagte.



Tatsächlich weisen Studien darauf hin, dass Fehlanreize im Gesundheitssystem erhebliche Kosten verursachen, die nicht dem Patientenwohl dienen. In manchen Fällen können medizinische Maßnahmen sogar belastend oder gesundheitlich nachteilig sein. Betroffen sind sowohl der Einsatz von Medikamenten als auch stationäre Behandlungen im Krankenhaus.



Steuerabzocke ohne Folgen?

Warum die Aufarbeitung stockt



Seit mehr als einem Jahrzehnt versuchen Ermittlungsbehörden und Gerichte, die Cum-Ex-Aktiengeschäfte aufzuklären – doch die Aufarbeitung kommt nur schleppend voran. Einen vermutlich noch größeren Schaden verursachten die sogenannten Cum-Cum-Aktiendeals. Zwar ließen sich die Steuergelder zurückholen, doch gibt es bislang nur eine einzige Anklage und noch keinen Prozessbeginn.



"frontal" deckt Cum-Cum-Fälle auf und geht der Frage nach, warum die mutmaßlichen Profiteure bis heute kaum Konsequenzen zu befürchten haben.



Kampfroboter an der Ukraine-Front

Krieg ohne klare Regeln?



Der Einsatz unbemannter Waffensysteme verändert die moderne Kriegsführung grundlegend. So meldet die ukrainische Armee Erfolge durch bodengestützte Kampfroboter, um personelle Unterlegenheit an der Front auszugleichen. Westliche Armeen wie die Bundeswehr beobachten diese Entwicklung aufmerksam, denn Experten sehen darin einen tiefgreifenden Wandel militärischer Strategien – sprechen von einer Revolution in der Kriegsführung.



Klar ist: Mit dem wachsenden Einsatz autonomer und KI-gestützter Systeme rücken zugleich zentrale ethische und völkerrechtliche Fragen in den Fokus: Welche Regeln gelten künftig im Krieg – und wer trägt die Verantwortung, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden?

Stab