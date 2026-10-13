frontal vom 13. Oktober 2026

Wer steckt hinter Pipeline-Anschlag?
In Hamburg beginnt der erste Prozess gegen einen mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteur. Der Ukrainer Serhii K. soll der Kommandeur bei der Sprengung der Pipelines gewesen sein – ein Vorwurf, den er bestreitet. Angeklagt ist er wegen Kriegsverbrechen, doch für manche ist er ein Held.
Tatort Schule
Missbrauch durch Lehrer
Junge Frauen brechen ihr Schweigen und berichten von sexuellem Missbrauch durch Lehrer. Doch an vielen Schulen fehlen weiterhin Konzepte, die Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt bewahren.
Sachsen-Anhalt nach der Wahl
Zwischen Höhenflug und Verunsicherung
Der 6. Oktober 2026 war historisch: Tobias Rausch wurde zum Landtagspräsidenten gewählt – als erster Vertreter der vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD in Sachsen-Anhalt. Bis zur Ministerpräsidentenwahl im Dezember liegt eine politische Zwischenzeit: die AfD im Höhenrausch, die Landes-CDU heillos zerstritten, die Zivilgesellschaft verunsichert.
- Moderation - Ilka Brecht