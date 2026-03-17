frontal vom 17. März 2026

Moderation: Daniel Pontzen

Redaktionsleitung: Ilka Brecht



Wenn die Miete arm macht

Wohnungsnot in Deutschland



Eine aktuelle Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zeigt: In Deutschland sind deutlich mehr Menschen von Armut betroffen, wenn die Wohnkosten wie Miete und Strom vom Einkommen abgezogen werden.



Gleichzeitig hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Vor allem in Städten und Ballungsgebieten sind die Angebotsmieten selbst für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen kaum noch bezahlbar.



Weniger Industrie, mehr Abstiegsangst

Wer vertritt heute noch die Arbeiter?



Die deutsche Industrie steckt in der Krise. In der Automobilbranche sorgt der massive Abbau von Arbeitsplätzen für Verunsicherung, während der wirtschaftliche und technologische Wandel ganze Unternehmen unter Druck setzt.



Viele Beschäftigte fürchten den sozialen Abstieg – und zweifeln zunehmend daran, dass Politik, Gewerkschaften und Betriebsräte ihre Interessen noch wirksam vertreten.



Klimaziele in Gefahr

Warum die Energiewende stockt



Die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung ignoriert nach Ansicht von Wissenschaftlern die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes und verschiebt wirksamen Klimaschutz in eine unbestimmte Zukunft. Juristen bewerten dieses Vorgehen als verfassungswidrig. Riskiert Bundesministerin Katherina Reiche (CDU) mit ihrer Energiepolitik eine Verfassungskrise?



Bombendrohungen gegen Schulen

Wer steckt hinter den Cybermobbern?



Sie verschicken falsche Bombendrohungen an Schulen, Einkaufszentren und Bahnhöfe – seit Jahren terrorisiert eine Szene aus Internet-Mobbern und Cyberkriminellen ihre Opfer. Die Polizei scheint vielfach hilflos zu sein.



"frontal" konnte mit einem Insider sprechen sowie Dutzende Chats und Sprachnachrichten auswerten. Sie zeigen, wie die Szene ihre Opfer jagt und dabei kaum Grenzen kennt.