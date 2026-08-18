frontal vom 18. August 2026

Dramatischer Anstieg bei Badeunfällen

Warum können so wenige gut schwimmen?



Die Zahl der tödlichen Badeunfälle ist dramatisch gestiegen: Allein im Juni 2026 ertranken in Deutschland so viele Menschen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Gleichzeitig können immer weniger Kinder gut schwimmen: Fehlende Schwimmbäder, lange Wartelisten und hohe Kosten erschweren den Zugang zum Schwimmunterricht. Was muss sich ändern, damit mehr Kinder wieder schwimmen lernen? Und wie lässt sich die Sicherheit in Freibädern sowie an Badeseen noch gewährleisten?



Drohnenangriff am Leipziger Flughafen

Spurensuche nach Tätern



Nach dem Fund einer mit Sprengstoff und Zünder präparierten Drohne auf dem Leipziger Flughafen läuft die Suche nach den Tätern und möglichen Drahtziehern. Die fliegende Bombe wurde eher zufällig entdeckt. Sie war gezielt auf ein ukrainisches Frachtflugzeug ausgerichtet. Wie lassen sich Flughäfen vor solchen Drohnenangriffen schützen?



Russland und die Ostdeutschen

Wie die Vergangenheit bis heute wirkt



An Gedenk- und Friedenstagen versammeln sich in Magdeburg, Torgau oder Berlin Menschen unter pro-russischen Fahnen – darunter NVA-Veteranen, DDR-Nostalgiker, AfD-Abgeordnete und BSW-Anhänger. Was sie verbindet: ihre Nähe zu Russland, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. "frontal" fragt: Wo endet historisch gewachsene Russland-Sympathie – und wo beginnt Einflussnahme im Sinne von Putins Krieg?



Die dunkle Seite der Leichtathletik

Missbrauch und sexualisierte Gewalt



Vor einem Jahr deckte "frontal" Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im deutschen Leichtathletik-Spitzensport auf. Erstmals berichteten Athletinnen vor der Kamera von Grenzüberschreitungen durch ihre Trainer. Der Deutsche Leichtathletik-Verband kündigte Veränderungen an. Doch was hat sich seitdem tatsächlich getan? Sind Athletinnen heute besser geschützt?