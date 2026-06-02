frontal vom 2. Juni 2026

Der Trick mit den Plug-in-Hybriden

Sauber gerechnet, dreckig gefahren



Seit Jahren wird in Deutschland und der EU kontrovers über die Zukunft der Autoindustrie diskutiert. Jetzt plant die Bundesregierung, die bisherigen Regeln für Verbrennungsmotoren aufzuweichen. So könnten auch nach 2035 Fahrzeuge mit kombiniertem Verbrenner- und Elektroantrieb, sogenannte Plug-in-Hybride, weiterhin zugelassen werden. Doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass die tatsächlichen Emissionen dieser Fahrzeuge deutlich höher liegen als bislang angenommen. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Erkenntnisse?



Psychotherapeuten schlagen Alarm

Weniger Geld und volle Wartelisten



Im Schnitt warten Kinder und Jugendliche heute 30 Wochen auf einen Therapieplatz – und die seit Jahren von Politik versprochene Bedarfsplanung für die psychotherapeutische Versorgung bleibt weiter aus. Statt eines Ausbaus drohen nun neue Einschnitte: Nach Honorarkürzungen von 4,5 Prozent sollen künftig auch die Budgets von Psychotherapeuten gedeckelt werden. Die laufen Sturm. Patienten und Familien machen sich Sorgen: Wird die psychotherapeutische Versorgung jetzt noch schlechter?



Die Schieflage beim Deutschlandticket

Stadt profitiert, Land verliert



Ein Ticket für ganz Deutschland – günstig, unkompliziert und klimafreundlich. Drei Jahre nach Einführung des Deutschlandtickets fällt die Bilanz jedoch gemischt aus. Während viele Menschen in den Städten profitieren, fühlen sich Pendler auf dem Land oft abgehängt. Fehlende Verbindungen, ausgedünnte Fahrpläne und finanzschwache Kommunen stellen das Erfolgsmodell infrage. Trägt das Deutschlandticket wirklich zu mehr Mobilität für alle bei – oder verschärft es die Unterschiede zwischen Stadt und Land?



Die Tech-Milliardäre und das Weltall

Zwischen Vision und Wahnsinn



Elon Musk, Jeff Bezos und Co. versprechen die Rettung der Menschheit im Weltall. Doch ihre Visionen folgen oft alten Mustern: Macht, Kontrolle und die Ausbeutung neuer Räume.



Die Tech-Milliardäre verkaufen den Weltraum als Zukunft der Menschheit. Doch hinter Mars-Kolonien, Mondbasen und Milliarden-Visionen stehen Macht, Ressourcen und die Frage: Wem gehört das Weltall?

Moderation und Redaktionsleitung: Ilka Brecht



