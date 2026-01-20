frontal vom 20. Januar 2026

Streit um Erbschaftsteuer

Fair oder wirtschaftsfeindlich?



Wer erbt, muss die Gesellschaft über die Erbschaftsteuer daran beteiligen. Doch viele Erben von Familienunternehmen bleiben von diesem Grundsatz weitgehend verschont – dem Staat entgehen dadurch Milliardenbeträge.



Bereits dreimal hat das Bundesverfassungsgericht Teile der Erbschaftsteuerregelungen für verfassungswidrig erklärt. Während die Union erst nach einem möglichen weiteren Urteil handeln will, drängt die SPD – wohl mit Blick auf ihre schlechten Umfragewerte im Wahljahr 2026 – auf eine Reform.



Islamistische Teenie-Terroristen

Radikalisierung auf Social Media



Der Verfassungsschutz warnt vor Kindern und Teenagern, die islamistische Anschläge in Deutschland planen. Viele von ihnen radikalisieren sich im Internet. Die Propaganda islamistischer Influencer verfängt – auch weil sie in Dauerschleife über TikTok, Instagram und Telegram auf die Smartphones gespült wird. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 befeuern insbesondere die Bilder aus dem Gaza-Krieg diese Radikalisierung.



Recherchen von "frontal" zeigen: In den vergangenen zwei Jahren wurden in Deutschland mindestens neun islamistische Anschläge von Tatverdächtigen unter 20 Jahren geplant. In einem Fall konnte die Tat nicht verhindert werden: Am Berliner Holocaust-Mahnmal wurde im Februar 2025 ein spanischer Tourist mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Angeklagt ist ein Geflüchteter aus Syrien, der zur Tatzeit 19 Jahre alt war.



Die Lehren aus dem Berlin-Blackout

Deutschland schlecht vorbereitet



Zappenduster in Zehlendorf: Nach dem Anschlag auf die zentrale Stromversorgung versank der Berliner Südwesten Anfang Januar im Blackout. Was lief schief im Krisenmanagement der Hauptstadt? Warum kamen nur wenige Netzersatzanlagen zum Einsatz, und wie gut sind die Länder auf vergleichbare Notfälle vorbereitet?



"frontal" berichtet von ungeklärten Zuständigkeiten und fehlenden Informationen.



Illegales Online-Glücksspiel

Das Geschäft mit der Sucht



Schnelle Reize, bunte Bilder, immer verfügbar: Das Geschäft mit dem illegalen Online-Glücksspiel boomt. Die Anbieter handeln ohne Lizenz, locken aggressiv und erzielen allein in Europa Milliardenumsätze. Teils verzocken Süchtige auf illegalen Online-Casino-Seiten ihr ganzes Vermögen, verschulden sich extrem.



Die "frontal"-Recherche zeigt: Die Spiele für dieses illegale Geschäft stammen offenbar auch von bekannten deutschen Firmen. Inwiefern wissen Spielehersteller, dass ihre Software in verbotenen Online-Casinos gespielt wird?

