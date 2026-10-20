frontal vom 20. Oktober 2026

Wer zahlt künftig die Pflege?

Weniger Hilfe, höhere Beiträge



Pflege kann jeden treffen. Doch wer die Kosten für die gesetzliche Pflegeversicherung trägt, sorgt für Streit. Während Pflegebedürftige unter steigenden Eigenanteilen leiden, wachsen die Belastungen für Beitragszahlende. Zugleich verschärfen sich die Spannungen zwischen den Generationen und die Debatte über die Finanzierung durch soziale und private Pflegeversicherung. Wie lässt sich das System reformieren, damit Pflege bezahlbar bleibt – und die Lasten solidarisch und gerecht zwischen den Generationen verteilt werden?



Was bringt die Tabaksteuer bei Vapes?

Süßer Geschmack, frühe Sucht



Vapes sind bunt, in vielen süßen und fruchtigen Aromen erhältlich – und besonders bei jungen Menschen beliebt. Doch viele enthalten Nikotin und können schnell abhängig machen. Die Bundesregierung will mit höheren Steuern den Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten eindämmen. Aber wie wirksam ist das bei E-Zigaretten? Während Suchtexperten auf eine abschreckende Wirkung hoffen, warnt die Tabakbranche vor wachsendem Schwarzmarkt.



Warum Deutschlands Unis verfallen

Kaputtgespart



Wasserschäden, marode Gebäude, mangelnder Brandschutz: An vielen deutschen Hochschulen ist der Sanierungsstau enorm. Um die Bausubstanz zu erhalten und dringend notwendige Reparaturen durchzuführen, fehlen Milliarden. Während Studierende und Forschende mit den Folgen kämpfen, werden dringend benötigte Sanierungsmittel gekürzt oder gestreckt. Warum wurden die Hochschulen über Jahre auf Verschleiß gefahren – und was bedeutet der Investitionsstau für Bildung, Forschung und Deutschlands Zukunft als Wissenschaftsstandort?



Blackbox BSW

Wofür steht Wagenknechts Partei?



Während die Partei von Sahra Wagenknecht in vielen Bundesländern fast schon in Vergessenheit geraten ist, könnte das BSW in Sachsen-Anhalt zum zentralen Machtfaktor für eine künftige Regierung werden – und erstmals einer AfD-geführten Regierung den Weg ebnen. Wo liegen die inhaltlichen Schnittmengen zwischen beiden Parteien, wo die Unterschiede? Wie weit ist das BSW bereit, mit der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD zusammenzuarbeiten?

Stab