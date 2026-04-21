frontal vom 21. April 2026

Moderation: Daniel Pontzen

Redaktionsleitung: Ilka Brecht



Staatliche Hilfe, offene Rechnungen

Wer zahlt für die Entlastungen?



Es knirscht in der CDU – und auch zwischen Union und Wirtschaft. Auslöser sind die angekündigten Entlastungsmaßnahmen angesichts hoher Energie- und Mobilitätskosten: Es hagelt Kritik am Tankrabatt und der 1.000-Euro-Prämie – eine steuerfreie Sonderzahlung von Arbeitgebern, auf die jedoch kein Anspruch besteht. Unternehmer und Ökonomen zweifeln an der Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen.



Strahlender Atommüll

Zwischenlager, aber keine Dauerlösung



Die Weltlage ist unsicherer geworden, doch in Deutschland lagern weiterhin Castorbehälter mit hoch radioaktiven Brennstäben oberirdisch in Zwischenlagern. Ein sicheres Endlager tief unter der Erde gilt als einzige dauerhaft tragfähige Lösung, doch die ist noch lange nicht in Sicht – im Gegenteil: Ein neues Gesetz könnte die Suche zum Dauerprojekt machen.



Wie Immobilien zur Falle werden

Teuer gekauft, schnell ruiniert



Ein scheinbar attraktives Immobilienangebot entpuppt sich für zahlreiche Käufer als teure Kostenfalle. Überhöhte Kaufpreise, hohe Sanierungskosten und problematische Finanzierungen führen viele Betroffene in finanzielle Not. Die Käufer bleiben oft auf ihren Verlusten sitzen – und die erhoffte Altersvorsorge wird zum Risiko.



Notrufe nach DIN-Norm

Fehlender Wettbewerb?



Zwingt eine deutsche DIN-Norm Krankenhäuser und Pflegeheime dazu, kabelgebundene Notrufsysteme zu nutzen, statt auf günstigere digitale Lösungen zu setzen? Hersteller alternativer Systeme werfen dem zuständigen Gremium vor, den Wettbewerb einzuschränken, um die Interessen der Hersteller kabelgebundener Technik zu schützen. Auch das Kartellamt wurde bereits eingeschaltet.

Moderation - Daniel Pontzen