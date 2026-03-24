frontal vom 24. März 2026

Millionendiebstahl Sparkasse Gelsenkirchen

Wie sicher sind Schließfächer in Deutschland?



Sie mieten Räume über einer Sparkasse, setzen Spezialbohrer ein oder graben sogar Tunnel: Schon mehrmals ist es Tätern gelungen, in Tresorräume zu gelangen, Schließfächer auszuräumen und dabei Millionen zu erbeuten.



"frontal" trifft mehrere Geschädigte, die ihr gesamtes Vermögen verloren haben und bis heute um Entschädigung kämpfen. Wie sicher sind Deutschlands Schließfächer – und hätte der Einbruch von Gelsenkirchen verhindert werden können?



Abzocke an der Ladesäule?

Wenige Anbieter, teurer Strom



Der Krieg im Iran, die hohen Spritpreise – wer ein neues Auto braucht, findet derzeit viele gute Argumente für ein E-Auto. Strom laden statt Benzin tanken kann viel Geld sparen. Doch dieser Vorteil schmilzt an vielen öffentlichen Ladesäulen in Deutschland dahin. Die Preise dort gehören europaweit zur Spitze. Experten warnen, dass sich ein Szenario wiederholt, das schon an Tankstellen für Frust sorgt: Mangelnder Wettbewerb führt zu überhöhten Preisen.



Droht nächste Eskalation in Nahost?

Mehr Angriffe, mehr zivile Opfer



Im Irankrieg stehen Öl- und Gasanlagen in Flammen, während Israel und die USA ihre Angriffe fortsetzen und Iran zurückschlägt. Deutschland und die EU bleiben außen vor – es sei nicht ihr Krieg, heißt es. Doch auch die Menschen hier spüren die Folgen.

Stab