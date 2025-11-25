frontal vom 25. November 2025

Raus aus dem Arbeitsleben

Trend zur Frühverrentung nimmt zu



Immer mehr Menschen der "Boomer"-Generation gehen vorzeitig in Rente – und nutzen die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge aus dem Berufsleben auszuscheiden. Doch das sorgt für hohe Kosten im Rentensystem, klagen die Jungen und fordern mehr Gerechtigkeit.



Gleichzeitig zeigt sich: Viele Frührentner arbeiten weiter - und sparen, weil die reguläre Rente nicht zum Leben reicht.



Russischer Terror aus der Luft

Wie immer mehr Drohnen Ukrainer töten



Russlands Drohnenkrieg trifft längst nicht mehr nur militärische Ziele. Zunehmend geraten auch Zivilisten ins Visier: Sie werden von Drohnen verfolgt und auf offener Straße angegriffen.



Die "frontal"-Recherche zeigt: Der Terror aus der Luft verändert das Leben in der Ukraine – und offenbart, wie sehr Russlands Hightech-Krieg auf westlicher und chinesischer Technologie beruht.



Zu wenig Plätze in Frauenhäusern

Unterfinanziert und überlastet



Etwa jede vierte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft. Das Hilfssystem ist dabei allerdings oft überfordert: Immer wieder müssen Frauenhäuser Betroffene abweisen.



Ab 2032 sollen gewaltbetroffene Frauen per Gesetz einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung erhalten. Dafür will der Bund die Länder mit Milliarden unterstützen. Doch ob das reicht, bleibt die große Frage.



Hybride Angriffe aus Russland

Deutsche Unternehmen im Visier



Cyberangriffe auf Energieversorger, Ausspähversuche gegen Rüstungskonzerne - deutsche Unternehmen berichten von hybriden Angriffen und verdächtigen Russland. Wie viel wirklich passiert, ist unklar: Es fehlt ein Lagebild, das die vielfältigen Attacken erfasst.



Aus Sorge vor Geschäftsschädigung wollen die meisten Unternehmen nicht darüber sprechen. Dabei beläuft sich der Schaden durch Sabotage, Spionage und Diebstahl in der deutschen Wirtschaft zuletzt auf 289 Milliarden Euro im Jahr.