frontal vom 27. Januar 2026

Moderation und Leitung: Ilka Brecht

Mercosur, Militär, Tech-Milliardäre

Europas riskante Abhängigkeiten



Das transatlantische Verhältnis leidet unter den ständigen Drohungen Donald Trumps. Europa pocht auf mehr Selbstständigkeit. Aber welchen Preis sind wir bereit zu zahlen – für digitale, handelspolitische und militärische Unabhängigkeit von den USA?



Teure Versorgung zuhause

Von Krankenkasse im Stich gelassen



Trotz eindeutiger medizinischer Indikationen und ärztlicher Verordnungen verweigern gesetzliche Krankenkassen Versicherten immer wieder die Kostenübernahme von existenziellen Leistungen.



Anwälte und Sozialverbände beobachten eine wachsende Zahl solcher Fälle und sprechen von einem strukturellen Problem im Gesundheitssystem: hoher Kostendruck, steigende Defizite und die Frage, ob Sparzwänge zunehmend dort greifen, wo es um Leben und Tod geht.



Blackout-Gefahr in Deutschland

So ungeschützt ist unser Stromnetz



Spätestens seit dem Berliner Blackout von Anfang Januar 2026 ist klar: Im deutschen Stromnetz gibt es Schwachstellen, die leicht angreifbar sind. "frontal"-Recherchen zeigen, dass diese kritischen Sicherheitslücken die Versorgung von ganzen Stadtteilen und sogar von Dax-Konzernen gefährden können. Wie kann das sein?



Linke gegen Linke

Wie der Nahostkonflikt spaltet



Der Nahostkonflikt spaltet die politische Linke immer weiter. Besonders deutlich wurde das bei einer Demonstration Mitte Januar 2026 im linksalternativen Stadtteil Leipzig-Connewitz. Dort trafen die verfeindeten Gruppen bei Protesten aufeinander.



Das pro-palästinensische, teils israelfeindliche Lager rund um die Gruppe Handala mobilisierte monatelang gegen den pro-israelischen Teil der Linken. "frontal" hat sowohl die Demo, als auch den Gegenprotest begleitet – und zeigt, wie zerrissen die linke Szene ist.