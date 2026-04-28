frontal vom 28. April 2026

Günstiger Strom durch Sonne und Wind

Warum Verbraucher kaum profitieren



Strom zum Nulltarif – das gibt es tatsächlich. Immer häufiger sinken die Börsenpreise für Strom auf null, wenn viel Sonnen- und Windstrom ins Netz eingespeist wird. Von den niedrigen Preisen könnten auch Haushalte mit flexiblen Stromtarifen profitieren. Voraussetzung ist allerdings ein sogenannter Smart Meter – ein intelligenter digitaler Stromzähler. Und da fangen die Probleme an: Der Roll-out kommt hierzulande nicht wirklich voran.



Vorwurf der Vergewaltigung

Wer schützt die Mädchen?



In einem städtischen Jugendzentrum in Berlin-Neukölln soll ein 16-jähriges Mädchen von einem Jungen vergewaltigt worden sein. Weder Jugendzentrum noch Jugendamt meldeten die mutmaßliche Tat. Der Fall hat in Deutschland eine Diskussion über den Schutz von Mädchen ausgelöst.



Insgesamt ist laut der jüngst vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und sexuellen Übergriffe in Deutschland deutlich gestiegen – um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Mehr Befugnisse für den BND?

Lizenz zum Cyberangriff



In Zeiten hybrider Bedrohungen soll der Bundesnachrichtendienst mehr Befugnisse bekommen und operativ arbeiten dürfen. Bislang beschränkt sich der Dienst vor allem auf Analysen – künftig sollen Sabotage und Hacken möglich sein.



Zudem soll der BND erweiterte Speicherfristen für Daten bekommen und Künstliche Intelligenz nutzen dürfen. "frontal" liegt ein noch nicht abgestimmter Gesetzentwurf vor, der zeigt, was das Bundeskanzleramt plant. Doch zieht die SPD dabei mit?



Neue Machtkämpfe im Weltall

Krieg ohne Grenzen



Kriege beginnen längst nicht mehr erst auf der Erde. Satelliten steuern Angriffe, sichern Kommunikation und entscheiden Schlachten. Staaten rüsten im All auf – mit globalen Folgen.