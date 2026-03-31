frontal vom 31. März 2026

Kann sich die SPD erneuern?

Reformdruck und Richtungsstreit



Die SPD steckt in einer tiefen Krise: In Rheinland-Pfalz ging das Amt des Ministerpräsidenten verloren, in München das des Oberbürgermeisters, und in Baden-Württemberg schaffte die Partei nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde.



Um aufkommende Personaldiskussionen im Keim zu ersticken, setzt die Parteispitze um Lars Klingbeil und Bärbel Bas nun auf inhaltliche Erneuerung. Mit Reformvorschlägen in der Steuer- und Sozialpolitik soll der Weg aus der Krise gelingen. Doch reicht das aus, um die SPD zu erneuern?

Deals mit Syriens Machthaber

Ist das Land sicher genug für Rückkehrer?



Für die einen ist Ahmed al-Scharaa ein Islamist und Kriegsverbrecher, für andere ein Garant relativer Stabilität in Syrien. Die Bewertungen des syrischen Übergangspräsidenten könnten unterschiedlicher kaum sein – und sie haben auch in Deutschland konkrete politische Folgen. Denn zunehmend werden Asylanträge mit der Begründung abgelehnt, den Antragstellern drohe in Syrien keine Gefahr mehr. Doch wie belastbar ist diese Einschätzung, und plant die Bundesregierung bald massenhafte Rückführungen?

Epstein-Netzwerk

Spurensuche bis in die Ukraine



Der Fall Jeffrey Epstein: Was zunächst wie ein lokaler Missbrauchsskandal in den USA erscheint, erweist sich als Teil eines internationalen Netzwerks, das bis nach Europa reicht.



Der US-Multimilliardär Jeffrey Epstein hat über Jahre hinweg gezielt Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht. Für ihn soll der französische Model-Agent Jean-Luc Brunel auch Frauen aus Osteuropa angeworben haben.

Drogen, Gewalt und rechte Netzwerke

Die Verstrickungen eines Nazis



Ein NS-Kriegsverbrecher, ein Neonazi-Söldner und der Aufstieg eines Narco-Staates in Südamerika: Die Recherche zeigt, wie eng Klaus Barbie, genannt der "Schlächter von Lyon", mit dem internationalen Kokainhandel und rechtsextremen Netzwerken verbunden war – bis nach Europa.



Erstmals kommen Ermittler aus Bolivien zu Wort und berichten über Gewalt und Straflosigkeit. Die Doku-Reihe "Das Nazi-Kartell" enthüllt bislang unbekannte Verstrickungen.

Moderation und Redaktionsleitung: Ilka Brecht