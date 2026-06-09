frontal vom 9. Juni 2026

Beamte in die Rentenkasse

Gerechter Plan oder teurer Irrweg?



Geht es nach der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas (SPD), sollen künftig auch Beamte, Politiker und weitere bisher nicht verpflichtend Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Idee: Mehr Beitragszahler sollen die Rentenkasse stärken und den Staat entlasten.



Doch geht diese Rechnung auf? Bringt die Reform mehr Gerechtigkeit und finanzielle Stabilität – oder verursacht sie vor allem hohe Kosten?



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