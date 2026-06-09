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  • DGS
  • 09.06.2026

Mit den Themen: Beamte in die Rentenkasse | Vorwurf der Vetternwirtschaft - Was hat die AfD daraus gelernt? | Siemens in Mosambik - Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?

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frontal vom 9. Juni 2026

Mit den Themen: Beamte in die Rentenkasse | Vorwurf der Vetternwirtschaft - Was hat die AfD daraus gelernt? | Siemens in Mosambik - Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?

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Beamte in die Rentenkasse
Gerechter Plan oder teurer Irrweg?

Geht es nach der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas (SPD), sollen künftig auch Beamte, Politiker und weitere bisher nicht verpflichtend Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Idee: Mehr Beitragszahler sollen die Rentenkasse stärken und den Staat entlasten.

Doch geht diese Rechnung auf? Bringt die Reform mehr Gerechtigkeit und finanzielle Stabilität – oder verursacht sie vor allem hohe Kosten?

Vorwurf der Vetternwirtschaft
Was hat die AfD daraus gelernt?

Siemens in Mosambik
Missachtung der Menschenrechte?
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