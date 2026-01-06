Mut durch Magie - Zaubern als Therapie

Klettern, Schwimmen, Kochen - einige Alltagsziele der Kinder erreichten sie bereits im Zaubercamp "Magic Moves". Doch können sie das Gelernte behalten und neue Arten der Bewegung erlernen? Neurologinnen haben die Fortschritte ein Jahr lang gemessen.

Gezieltes Training kann Arm-Hand-Funktion verbessern

Bis zu zwei von 1000 Kindern in Deutschland haben eine Hemiparese, verursacht durch eine angeborene oder erworbene Erkrankung des Gehirns. Frühere Studien lassen vermuten, dass gezieltes Training Netzwerke im Gehirn aktivieren und so den Arm-Hand-Einsatz verbessern kann.

Magic Moves: Therapie trifft Zauberkunst

Diese Annahme war die Basis für das "Magic Moves"-Camp im Sommer 2024 auf Burg Rabenstein. Das Therapiekonzept, erstellt vom LMU Klinikum München, kombiniert Ergotherapie, Neurostimulation und Gruppenaktivitäten sowie ein maßgeschneidertes Zaubertraining, das mit den Ehrlich Brothers entwickelt wurde.

Training aktiviert neue Gehirnregionen

Die Therapie soll dafür sorgen, dass gesunde Teile des Gehirns die Aufgaben des geschädigten Teils teilweise übernehmen. Es sollen Areale im Hirn aktiviert werden, die sonst nicht für die Motorik zuständig sind. Das kann die Fähigkeiten der Kinder verbessern, sodass sie leichter durch den Alltag kommen.



Doch die Aktivierung kann auch wieder verschwinden, sobald die motorischen Abläufe nicht länger genutzt werden oder wenn die Kinder Wachstumsschübe haben.



Die Reportage-Reihe "37°" hat vier der Kinder ein Jahr nach dem "Zauber-Camp" begleitet und zeigt, wie selbständig und mutig sie inzwischen ihren Alltag meistern.