Unzertrennlich über den Tod hinaus

Sie sind Zwillinge, Frühchen und beste Freundinnen: Jacky und Daisy teilen von Geburt an eine unzertrennliche Bindung. Im August 2024 verändert sich plötzlich alles. Während Jacky erfährt, dass sie erneut schwanger ist, leidet Daisy unter unerträglichen Kopfschmerzen. Mehrere Arztbesuche bleiben ohne Diagnose. In der Nacht zum 23. August spitzt sich die Lage zu: Jacky hält Nachtwache bei ihrer Schwester und bemerkt schockiert, dass Daisy nicht mehr atmet.

Verzweifelter Rettungsversuch in der Nacht

In völliger Panik wählt sie den Notruf. Der Disponent am Telefon gibt Anweisungen zur Wiederbelebung, und Jacky versucht verzweifelt, ihre Zwillingsschwester zu reanimieren, bis die Sanitäter übernehmen. Doch jede Hilfe kommt zu spät: Daisy stirbt mit nur 31 Jahren. Auch wenn die Trauer noch immer tief sitzt, schaut Jacky nach vorn und will positiv bleiben: „Wir würden uns alle wünschen, dass sie in den letzten anderthalb Jahren dabei gewesen wäre - aber es geht halt nicht. Und so klammern wir uns halt an die vielen, schönen Erinnerungen, die wir haben und tragen sie in Gedanken immer bei uns.“