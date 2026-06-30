Louis zieht zu seiner Oma

„Ich bin einfach geblieben.“ Mitten im Jura-Studium und in der Gründungsphase seines Start-ups entscheidet sich Louis, bei seiner Oma Eva einzuziehen. Der Grund: Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich, sie leidet unter chronischen Schmerzen und ist auf Hilfe angewiesen.

Gemeinsam den Alltag meistern

Was als praktische Unterstützung beginnt – Einkäufe erledigen, gemeinsam kochen und den Alltag organisieren – wächst schnell zu einer echten Wohngemeinschaft zwischen den Generationen. Louis profitiert ebenso von der gemeinsamen Zeit wie seine Oma von seiner Fürsorge. Sie, selbst einst alleinerziehend und unternehmerisch aktiv, wird für ihn zum Vorbild für Mut und Stärke. Trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten und äußerer Unterschiede zählt für beide nur der familiäre Zusammenhalt. Auch gesellschaftliche Vorurteile spielen in ihrer engen Bindung keine Rolle.Über soziale Medien gibt Louis Einblicke in ihren Alltag, um andere zu inspirieren, bewusster Zeit mit älteren Menschen zu verbringen.