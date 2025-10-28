Sexualbegleitung: Nähe und Sex für alle

Besonders Menschen mit Assistenzbedarf berichten häufig von Hindernissen, wenn es darum geht, ihre eigene Sexualität zu leben. Pamina arbeitet als Sexualbegleiterin und bietet diesen Menschen die Möglichkeit, körperliche Nähe und Intimität in einem geschützten Rahmen zu erfahren. Dabei orientiert sie sich an den zehn Richtlinien des Instituts zur Selbstbestimmung Behinderter (ISBB). Ihre Arbeit basiert auf Respekt und Achtsamkeit und hat zum Ziel, erotische und sexuelle Kompetenzen zu fördern.

Sexualität und Asisstenz- Barrieren überwinden

In Deutschland müssen Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten, sich gemäß dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) anmelden. Dies gilt auch für Pamina. Für sie geht es jedoch nicht nur um sexuelle Handlungen, sondern ebenso um Zuwendung, Vertrauen und zwischenmenschliche Nähe. Pamina berichtet, dass häufig fälschlicherweise angenommen wird, Menschen mit Behinderung hätten keine Sexualität oder man spreche sie ihnen ab.

Klare Absprachen und professionelle Haltung

Bevor Pamina eine Klientin oder einen Klienten besucht, findet immer eine vorherige Absprache statt – per E-Mail oder Telefon. Hier werden Wünsche und Erwartungen geklärt. Pamina gestaltet ihre Treffen dann so, dass von Anfang an klar ist, dass es sich um eine professionelle Dienstleistung gegen Entgelt handelt. Pamina sieht ihre Aufgabe darin, Menschen Mut zu machen, ihre Sexualität zu entdecken und auszuleben – mit Respekt und Selbstbestimmung als obersten Prinzipien.