Schwanger und krebskrank: Mit aller Kraft für das Leben

Eigentlich könnte Sarah kaum glücklicher sein: frisch verheiratet und schwanger mit ihrem absoluten Wunschkind. Doch schon in den ersten Wochen verändert eine ärztliche Untersuchung ihr ganzes Leben. Ein neuroendokriner Tumor im Darm hat bereits in ihre Leber gestreut und die Schwangerschaftshormone lassen ihn rasant wachsen. Plötzlich steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel – sondern auch das ihres ungeborenen Babys.

Für Sarah ist klar: Sie kämpft für ihr Kind – und gleichzeitig für sich selbst. Sie bringt ihre Tochter zur Welt und startet gleich danach mit einer Strahlentherapie. Doch die Metastasen in der Leber sind zu groß für eine Operation. Die letzte Hoffnung ist eine Transplantation. Die Nachricht kommt früher als gedacht: Es gibt eine Spenderleber für sie. Die Operation läuft ohne Komplikationen. Sarah erholt sich in Rekordzeit, hat kaum Schmerzen und merkt auch keinen Unterschied zwischen ihrer kranken und gesunden Leber. Nur neun Tage nach dem Eingriff darf sie nach Hause. Sie fühlt sich gesund und fit und ist unendlich dankbar für ihre gesunde Tochter, für ihr neues Organ und dafür, dass ihr Spender sich dafür entschieden hat, ihr Leben zu retten.

Sarah hat die Hoffnung nie aufgegeben. Ihr positives Mindset immer behalten. Mit großer Unterstützung ihres Umfelds hat sie den Kampf gewonnen. Ihre größte Motivation: Ihre Tochter.