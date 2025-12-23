Stark für unsere Kinder

Für ein selbstbestimmtes Leben

Ihre Kinder sollen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen – dafür setzen sich Sandra und Claus ein. Die erwachsenen Kinder Marina und Lukas haben eine Entwicklungsverzögerung unklarer Ursache. Beide arbeiten derzeit in Werkstätten in Bayreuth, was lange Fahrzeiten und wenig Teilhabe bedeutet.

Neue Perspektiven vor Ort

Sandra und Claus schaffen Alternativen direkt vor Ort. Gemeinsam mit anderen Familien gründeten sie den gemeinnützigen Verein „Wir sind alle gleich e.V.“, übernehmen einen Schreibwaren- und einen Naturladen und kooperieren mit lokalen Unternehmen. Acht Menschen mit Behinderung arbeiten bereits für sie, mit individuell angepassten Arbeitsplätzen und Begleitung durch Fachkräfte im Arbeitsalltag.

Herausforderungen und Hoffnung

Finanziell bleibt der Weg schwer: Die Bezahlung entspricht dem Werkstattlohn von 127 Euro für eine 40-Stunden-Woche, höherer Lohn würde auf die Grundsicherung angerechnet. Für viele Familien ist der Verein trotzdem ein Hoffnungsanker, da ihre Kinder so erstmals in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Wenn Lukas nach einem Schnuppertag im Laden strahlt, ist das für seine Eltern unbezahlbar.

Ihre Botschaft

Es ist möglich, Menschen mit geistiger Behinderung wohnortnah in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen – mit Respekt, echter Teilhabe und individueller Unterstützung.