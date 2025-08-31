37°Leben: Anders vernetzt – Autismus": Nico-Raphael steht in der belebten Fußgängerzone von Leipzig.
37 Grad Leben - die Einzeldokus
ZDF

37 Grad Leben - die Einzeldokus - Anders vernetzt – Autismus

37 Grad Leben - die Einzeldokus
Anders vernetzt – Autismus
  • Gesellschaft
  • Reportage
  • aufschlussreich
Abspielen
ZDF
37 Grad Leben - die Einzeldokus
Anders vernetzt – Autismus
  • UT6
  • 31.08.2025

Reizüberflutung, Lärm, buntes Treiben, große Nähe - das alles kann anstrengend werden, besonders für Menschen, die nicht gut filtern können; Menschen, die im Spektrum Autismus leben.

Abspielen
37 Grad Leben
37 Grad Leben - die Einzeldokus
Anders vernetzt – Autismus
  • Gesellschaft
  • Reportage
  • aufschlussreich
  • UT6
  • 31.08.2025
  • ZDF

Reizüberflutung, Lärm, buntes Treiben, große Nähe - das alles kann anstrengend werden, besonders für Menschen, die nicht gut filtern können; Menschen, die im Spektrum Autismus leben.

Abspielen

Karin (34) fühlt sich fremd unter Menschen, ohne zu wissen warum. Soziales Miteinander fällt ihr schwer. Dann sieht sie eine Reportage und denkt: Das bin doch ich! Ihr Diagnoseverdacht bestätigt sich. Anders bei Nico-Raphael(33): Seine Diagnose steht noch aus.

Diagnose ist entscheidend

Für autistische Menschen ist eine eindeutige medizinische Diagnose entscheidend, um die eigene Situation besser einordnen zu können - auch für die Jobsuche, die bei Nico-Raphael gerade ansteht. Dabei ist die Diagnosestellung trotz zahlreicher Tests nicht einfach, die Bandbreite der Symptome groß. Fachleute sprechen deshalb auch vom Verhalten im Autismus-Spektrum.