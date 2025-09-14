Cannabis - zwischen Rausch und Rettung

Er lebt mit Morbus Crohn, einer unheilbaren Darmerkrankung, die ihn schon in jungen Jahren aus der Bahn geworfen hat. Entzündungen, Schmerzen und Arbeitsunfähigkeit gehören zu seinem Leben. Cannabis hat ihm geholfen, Lebensqualität zurückzubekommen.

Leah hingegen hat der jahrelange Cannabis-Konsum geschadet. Sie will loskommen von der Droge und begibt sich in eine Suchtklinik.



Ein Jahr nach Beginn der Legalisierung trifft "37°Leben" zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Cannabis-Erfahrungen und geht Chancen sowie Risiken des Konsums der Droge auf die Spur.