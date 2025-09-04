Die Gangs von Schweden - Wenn Teenager morden

Gangs werben über Messengerdienste wie Telegram oder Signal gezielt Teenager an, die strafrechtlich nicht belangt werden können. Wie ist Schweden zum Schauplatz blutiger Bandenkriege geworden, und gibt es einen Ausweg?

Junge Männer mit Migrationsgeschichte

Im einst so liberalen Schweden nimmt die Bandengewalt stetig zu. Laut schwedischer Polizei steckt hinter den Gangs weltweit Organisierte Kriminalität, deren Bosse meist aus dem Ausland agieren. Bis zu 30.000 Gangmitglieder soll es landesweit geben – dabei gibt es gerade einmal rund zehn Millionen Einwohner.

Es sind vor allem junge Männer mit Migrationsgeschichte, die sich nicht als Teil der schwedischen Gesellschaft betrachten. Sie fordern präventive Maßnahmen und eine größere Anstrengung seitens des Staates, Migranten zu integrieren. Der schwedische Staat will mit härteren Strafen durchgreifen und auch das Mindestalter für Verurteilungen herabsetzen. Ob das Aussicht auf Erfolg hat, wird sich wohl erst in den kommenden Jahren zeigen.